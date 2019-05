“O conjunto de ações que se tem realizado permite transmitir aos portugueses que temos uma rede robusta, segura, capaz. Esta rede permite diferentes modos de comunicação em diferentes serviços, que suportam diariamente a atividade operacional dos serviços do estado”, precisou o secretário de Estado, num debate requerido pelo BE com o tema “SIRESP e a resposta na época crítica de incêndios rurais".

José Artur Neves adiantou que o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP)é “uma rede de comunicações resiliente, robusta e que assegura a segurança dos portugueses”.

O governante frisou que as reuniões realizadas no ano passado e este ano pelo conselho de utilizadores “não registou uma única falha”, nem “uma única queixa”.

Sobre as negociações em curso entre o Governo e a entidade gestora do SIRESP, que decorrem há mais de duas semanas, o secretário de Estado disse que estão a ser desenvolvidas pelo Ministério das Finanças com o objetivo de o Estado assumir uma posição de controlo da empresa.