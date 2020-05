Na segunda-feira, a Grécia iniciou um levantamento gradual das restrições, com o reinício de um número limitado de atividades comerciais, incluindo cabeleireiros, salões de beleza e livrarias, para além da autorização para as pessoas saírem à rua.

O primeiro-ministro, o conservador Kyriakos Mitsotakis, promoveu hoje uma videoconferência com diversos membros do seu Governo para abordar a forma de reabrir o setor dos cafés e restaurantes, mas mantendo as regras de distanciamento social. Uma das possibilidades consiste no aumento do espaço das esplanadas.

Na segunda-feira, no primeiro dia de desconfinamento progressivo, Mitsotakis também indicou que o país pretende iniciar a sua época turística em 01 de julho.

“No melhor dos cenários, a Grécia vai poder iniciar a sua atividade turística a partir de 01 de julho e vamos trabalhar para atingir esse objetivo”, indicou o primeiro-ministro grego em entrevista à cadeia televisiva norte-americana CNN.

A Grécia impôs um confinamento generalizado no início da pandemia do coronavírus, que terá contribuído para limitar o número de casos, e mantém-se atualmente como um dos países europeus com maior sucesso na contenção da pandemia.