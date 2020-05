O ME referiu que os 11 inspetores da IGEC afetados à ACT “transitória e temporariamente”, por dois meses e meio acompanha o que aconteceu com outros corpos inspetivos da Administração Pública em contexto de pandemia.

“Por outro lado, o Ministério da Educação tinha em curso um procedimento de recrutamento de 24 novos inspetores, que está neste momento concluído”, acrescentou o ME.

O Governo refere ainda que a IGEC “está mobilizada” para o “acompanhamento das avaliações das aprendizagens no âmbito do ensino secundário”, um trabalho que “será alargado a um número mais elevado de escolas, públicas e privadas, com um objetivo regulador e decisório, tendo também como finalidade poder compreender como as escolas têm vindo a proceder à integração dos instrumentos de avaliação das aprendizagens realizadas presencialmente e a distância”.

Bercina Calçada aponta a evidente contradição entre a "sangria" de inspetores da IGEC (provocada pela requisição da ACT) e a recente entrevista do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ao jornal Público, em que este defende o alargamento da ação da IGEC, ao declarar: “nesta altura o problema da inflação artificial de notas que já existia em algumas escolas pode ter consequências ainda mais graves na equidade do concurso de acesso ao superior”.

O sindicato alerta ainda que a requisição para a ACT vai deixar a IGEC ainda mais fragilizada, numa altura em que "em termos de número de inspetores, dos 430 inspetores em 1996, dos 320 em 2000, dos 304 em 2001, se passou, em 2020 (retirando os inspetores em funções de direção e de chefia), a apenas 166 inspetores de terreno, isto é, 38,6% do número de 1996".

"Acresce estarmos perante inspetores com uma média de idades muito elevada – em 2019, 37% tinham entre 60 e 69 anos e, se considerarmos os inspetores com pelo menos 55 anos de idade, a percentagem sobe para 74% do total", adianta o sindicato, lembrando que, como se isso não bastasse, 11 inspetores da educação foram requisitados para “reforçar” a ACT, desde o dia 11 de maio, à revelia do sindicato.

Em 5 de maio, os sindicatos de inspetores do Trabalho, da Educação e da Segurança Alimentar e Económica contestaram igualmente, numa posição conjunta, a decisão do Governo de requisitar 150 profissionais de outras áreas para reforçar a ACT.