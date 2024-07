Najib Mikati denunciou, em comunicado, um “ato criminoso” e apelou “à comunidade internacional para que assuma as suas responsabilidades e pressione Israel para parar as suas agressões e ameaças e implementar resoluções internacionais”.

Pelo menos uma mulher morreu e várias outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, num ataque lançado hoje por Israel a sul de Beirute, Líbano, contra um comandante do Hezbollah, segundo a Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa.

Fonte do Hezbollah adiantou à agência France-Presse (AFP) que Fouad Chokr, comandante militar alvo do ataque israelita, sobreviveu ao ataque, que foi confirmado por Telavive como resposta a um bombardeamento do movimento xiita sábado nos montes Golã sírios anexados, que custou a vida a 12 crianças.