À saída da reunião de Comissão Permanente de Concertação Social de preparação para o Conselho Europeu que arranca na quinta-feira em Bruxelas, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, destacou a “maior aposta na Economia e menos no Orçamento”, com a passagem de Siza Vieira a “número dois”.

Pedro Siza Vieira será um dos quatro ministros de Estado, juntamente com Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno, mantendo responsabilidades na Economia e assumindo a área da Transição Digital.

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou que "é um sinal positivo que o Governo reforce o peso da Economia e o papel do ministro da Economia [no novo Governo]".

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, manifestou confiança no nome escolhido para nova ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, mas reconheceu que não terá uma tarefa fácil num contexto de “plena negociação da reforma agrícola comum”.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, por sua vez, disse que "mais do que rostos" é preciso olhar para as políticas, mas manifestou confiança no trabalho do ministro Siza Vieira na próxima legislatura e também da nova ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anterior secretária de Estado do Turismo.