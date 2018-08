"Este terramoto é tanto mais consternador quanto ocorreu uma escassa semana após outro sismo, no mesmo local, ter provocado também significativa perda de vidas humanas e danos materiais. O Governo de Portugal apresenta as suas mais sentidas condolências às autoridades indonésias e aos familiares das vítimas, expressando os mais sinceros votos de rápida recuperação dos feridos", refere a nota do Governo português.

Cerca de sete mil turistas foram retirados das ilhas Gili, perto de Lombok, onde um sismo de magnitude 6,9 provocou, no domingo, pelo menos 98 mortos e centenas de feridos.

Os milhares de turistas foram transportados para Lombok, onde aguardam transporte para a ilha turística de Bali ou para a capital, Jacarta, de acordo com a agência noticiosa "Antara", que cita o ministro da Segurança indonésio, Wiranto.

As equipas de emergência indonésias prosseguem hoje com as operações de resgate. De acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, as equipas já conseguiram retirar, com vida, uma pessoa que se encontrava numa mesquita que desabou no norte de Lombok, a área mais afetada, com 72 mortos.