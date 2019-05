À saída da Assembleia da República (AR), onde nas galerias do hemiciclo assistiram à votação que ditou o chumbo do texto final da apreciação parlamentar do diploma sobre o tempo de serviço e que inviabilizou a recuperação dos mais de nove anos reivindicados, os líderes sindicais dos professores e outros dirigentes juntaram-se e num breve protesto deram o tom para o que ainda pode estar para vir.

À chuva, os professores foram gritando “A luta continua”; “9 anos, 4 meses, 2 dias”; “Gatunos”; “Mentirosos” e “O tempo é para contar, não é para apagar”, à medida que os deputados iam saindo pela porta lateral e seguiam indiferentes aos protestos.

Mário Nogueira reconheceu que o que aconteceu foi “o chumbo anunciado” e citou o histórico líder socialista Mário Soares para garantir que os professores não vão baixar os braços.

“Era o chumbo anunciado. O que podemos dizer é que hoje estão de parabéns o PS e o Governo, porque ganharam esta batalha, mas podem escrever e ter a certeza, que vão perder esta guerra, porque o que eles hoje meteram foi a mão na dignidade dos professores e do seu tempo de serviço. Portanto, quem faz isso e quem o fez no passado e o faça no futuro vai sempre perder. Como nós conseguimos ler ali na parede da sede do PS no [Largo do] Rato é que só é vencido quem desiste de lutar. Como o PS já sabe que os professores não desistem de lutar, os professores não vão ser vencidos”, disse.