O desembarque de passageiros nos portos nacionais e as licenças para terra de passageiros e tripulações de navios de cruzeiro vão continuar proibidos até às 23:59 de 14 de novembro, segundo um despacho do Governo publicado no sábado.

Esta interdição, que se deve à pandemia de covid-19, está em vigor desde 14 de maio e tem sido sucessivamente prorrogada pelo Governo. "A interdição acima referida, bem como as posteriores prorrogações", justificam-se "como medidas de contenção das possíveis linhas de contágio, de modo a controlar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19, sendo que a situação epidemiológica, quer em Portugal, quer noutros países, permanece por controlar", lê-se no despacho. Os ministros da Defesa, da Administração Interna, da Saúde e das Infraestruturas assinam o despacho, datado de 30 de outubro, e publicado no sábado à noite no Diário da República. "A experiência internacional demonstra o elevado risco decorrente do desembarque de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro", lê-se ainda no despacho.