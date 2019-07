“Vai ser assumido, em Conselho de Ministros, o passo necessário para autorizar a obra, nas próximas semanas”, assegurou o ministro, em Évora, quando questionado pelos jornalistas sobre se o projeto ainda poderia avançar nesta legislatura.

Nelson de Souza lembrou que “já está em marcha o financiamento do arranque” do Hospital Central do Alentejo, graças à “decisão” tomada pelo Governo, que assegurou uma verba inicial de 40 milhões de euros, “no âmbito da reprogramação” dos fundos comunitários.

O governante falava aos jornalistas no final de uma reunião do Conselho Regional do Alentejo, que decorreu na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

Questionado pela agência Lusa sobre o restante investimento necessário para a construção do novo hospital, o ministro evocou já ter sido dito pelo Governo que, “na continuidade do projeto, ver-se-ia como seria assegurada a continuidade do financiamento”.

“Se for possível assegurar e continuar a assegurar através dos fundos estruturais tanto melhor”, mas, “se não for possível”, a verba necessária será conseguida “através dos meios normais do Orçamento do Estado”, assumiu.