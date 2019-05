No entanto, um porta-voz do Exército Nacional Líbio negou logo de seguida a informação.

Hoje, João Gomes Cravinho reiterou a informação que já tinha sido avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na segunda-feira. "Sabemos que não pertencia às Forças Aérea, não tenho mais nenhuma informação sobre esse problema", disse.

Questionado sobre a identidade do piloto ou qualquer documento que possa ter sido apresentado, o ministro da Defesa disse não ter conhecimento.

"Não tenho nenhum conhecimento sobre essa matéria, o que posso dizer, eu não tenho nenhuma informação sobre a identidade desta pessoa, nem essa confirmação [sobre qualquer documento de identidade]", declarou

A Operação Sophia, missão da UE para combater o tráfico de migrantes no Mediterrâneo, negou, também na terça-feira, que estivesse ao seu serviço o avião abatido na Líbia, desmentindo o Exército Nacional Líbio.

"Nenhum avião da (Operação) Sophia foi abatido (hoje na Líbia)", disse à Lusa Antonello de Renzis Sonnino, porta-voz daquela organização europeia, numa mensagem enviada a partir da sede, em Roma.

A Líbia tem sido vítima do caos e da guerra civil desde que, em 2011, a comunidade internacional contribuiu militarmente para a vitória dos diferentes grupos rebeldes sobre a ditadura de Muammar Khadafi (entre 1969 e 2011).

Os combates opõem as forças do Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, ao Exército Nacional Líbio proclamado pelo marechal Haftar, homem forte do leste líbio que ordenou, em 4 de abril, a conquista da capital, Tripoli.

Segundo as Nações Unidas, os confrontos já causaram pelo menos 432 mortos, 2.069 feridos e mais de 55 mil deslocados.

Os dois lados acusam-se mutuamente de recorrer a mercenários estrangeiros e de beneficiar do apoio militar de potências estrangeiras.

(Notícia atualizada às 14:08)