A par do reconhecimento do interesse público do projeto, aprovado hoje em Conselho de Ministros e que será desenvolvido de forma faseada, o Governo aprovou também uma autorização de despesa para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), de 2,8 milhões de euros, para a primeira fase dos projetos de edificação e de loteamento.

Segundo a Câmara Municipal de Almada (distrito de Setúbal), o projeto Almada Poente será desenvolvido na área do Plano Integrado de Almada (PIA), uma zona natural de expansão da cidade de Almada, incluído maioritariamente na freguesia da Caparica e, em parte, na freguesia do Pragal.

Trata-se de uma área que estabelece a transição com a malha urbana consolidada, mas onde subsiste alguma ruralidade, através das antigas quintas, bem como das zonas agrícolas ainda existentes.

De acordo com o município, "a localização desta área, que tem como antecedente o PIA no contexto da região metropolitana e do concelho de Almada, configura-se claramente como a sua principal valia, situação que recentemente se vê reforçada pela conquista de uma invejável acessibilidade regional por via da ligação ferroviária a Lisboa/Setúbal e da entrada em funcionamento do Metro Sul do Tejo".

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, presidem sexta-feira, pelas 10:15, à cerimónia de apresentação pública do projeto Almada Poente, que terá lugar na Biblioteca Municipal Maria Lamas, na Costa da Caparica, em Almada.