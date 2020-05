Vasco Cordeiro declarou que “está a ser feita uma análise muito cuidada do impacto desta situação” de pandemia da covid-19 nos resultados do grupo SATA, bem como de “todas as possibilidades que o grupo tem de recurso às medidas da Comissão Europeia, no âmbito da alteração do regime de ajudas de estado”.

O líder do executivo açoriano, que falava aos jornalistas, em Ponta Delgada, na sequência de uma reunião de trabalho presencial, e por videoconferência, com as direções sindicais regionais da CGTP e UGT, afirmou que a avaliação das medidas regionais de combate à pandemia “é positiva dentro dos seus objetivos e capacidade de alcance”, tendo como referência os trabalhadores abrangidos e empresas que se candidataram, em harmonia com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística e Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional, o número de desempregados inscritos nos Açores registou um decréscimo de 6,2% em abril face ao período homólogo.

A representante da CGTP-IN nos Açores, Luísa Cordeiro, que apresentou 33 medidas ao Governo Regional, afirmou aos jornalistas que as medidas do executivo “têm de garantir o emprego, os salários e os direitos laborais”.