“Em breve teremos um ou uma secretária de Estado para ocupar [o cargo] e poder servir os portugueses e as portuguesas”, respondeu Maria do Céu Antunes, à margem de uma reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, em Bruxelas.

Contudo, Maria do Céu Antunes não se comprometeu com um prazo para a nomeação do sucessor de Carla Alves.

A última alteração à orgânica do Governo, publicada em 27 de janeiro, não incluía a Secretaria de Estado da Agricultura e na altura o Governo explicou que as matérias dessa tutela seriam asseguradas pela ministra.

Na última remodelação do Governo, Carla Alves tinha assumido funções como secretária de Estado da Agricultura, sucedendo a Rui Martinho, que tinha deixado o cargo por motivos de saúde.

Contudo, a governante esteve em funções apenas um dia. No dia seguinte, o Correio da Manhã noticiou que Carla Alves tinha contas arrestadas no âmbito de um processo judicial contra o marido, antigo autarca de Vinhais.

Questionada também sobre as críticas apontadas Confederação Agrícola de Portugal (CAP) e o pedido de demissão da governante, a ministra respondeu que está “em Bruxelas, em defesa dos agricultores e daquilo que são as suas necessidades, pedindo o acionamento da Reserva Agrícola”.