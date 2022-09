A Ucrânia tem vindo a reconquistar território nos últimos dias e nesses mesmos locais tem encontrado cenários desoladores. Um desses, de acordo com o que revelou o Ministério da Defesa esta quarta-feira é uma suposta "câmara de tortura", em Balakliya, que foi a primeira cidade chave a ser tomada pelos ucranianos num avanço relâmpago pela região leste de Kharkiv, no início desta semana

"Câmara de tortura russa em Balakliya libertada. O Pai Nosso foi esculpido na parede por prisioneiros ucranianos. A Rússia deve ser responsabilizada por este flagrante genocídio", lê-se na mensagem que o Ministério da Defesa ucraniano publico nas redes sociais.

Refira-se que já no início desta semana as autoridades ucranianas tinham revelado ter encontrado alguns corpos, em Kharkiv, com sinais de tortura.