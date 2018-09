O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita às obras de modernização da Linha do Leste, no troço entre Elvas e Caia (fronteira com Espanha), projeto com uma extensão de 11 quilómetros e que vai contar com um investimento de 23,3 milhões de euros.

Na sequência desta declaração de Carlos Nogueira na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, Pedro Marques sublinhou hoje que a partir de quinta-feira a CP fica autorizada a efetuar os concursos de aquisição do material, recordando que o mesmo só vai chegar às mãos da CP “nos próximos anos”.

Através deste investimento, o Governo espera “reforçar a qualidade” do serviço regional da CP, dando assim “prioridade à coesão regional”.

Sobre o défice de 2,6 mil milhões de euros na CP, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas assumiu que a empresa tem um endividamento “muito grande” e que o mesmo transita do “passado”, sublinhando, ainda, que ao longo dos últimos anos tem existido um “reforço da sua capitalização”.

Em relação às compensações indemnizatórias, no valor de 90 milhões de euros, Pedro Marques garantiu que o Governo vai estabelecer “ainda este ano” um contrato de serviço público com a CP e “preparará melhor” a empresa para a liberalização do serviço ferroviário.

Pedro Marques recordou ainda que o Governo autorizou a CP a contratar mais 102 trabalhadores para a manutenção ferroviária e que concluíram o processo de estabilização de 40 trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) que se encontravam com vínculos precários.

“São 142 trabalhadores que passam de uma situação de precariedade para uma situação de estabilidade”, sublinhou.

Pedro Marques visitou hoje os trabalhos no traçado da Linha do Leste entre Elvas e Caia tiveram início no dia 05 de março, fazendo esta obra parte do projeto Corredor Internacional Sul do plano Ferrovia 2020.

De acordo com o Governo, este corredor que integra a construção de cerca de 100 quilómetros de linha nova, entre Évora e Elvas, visa “reforçar a conexão” ferroviária dos portos e das zonas industriais e urbanas localizadas no sul de Portugal quer a Espanha, quer ao resto da Europa.

As Infraestruturas de Portugal (IP) explica, em comunicado, que esta obra na Linha do Leste entre Elvas e Caia engloba vários trabalhos, destacando-se a ampliação da Estação Ferroviária de Elvas para permitir a manobra de comboios de mercadorias com 750 metros.

A empreitada de modernização do troço Elvas-Caia foi a primeira obra a ter inicio no terreno do futuro Corredor Internacional Sul.

Este corredor ferroviário permitirá ligação direta e eficiente entre o sul de Portugal, desde a zona de Sines, e a Europa através da fronteira com Espanha, em Caia.

Segundo a IP, a concretização deste investimento tem como principais objetivos a “redução” do tempo de trajeto dos comboios de mercadorias entre Sines e Elvas/Caia, a “redução” da sinistralidade rodoviária e ferroviária com a eliminação de passagens de nível, o “aumento” de capacidade diária na saída de Sines dos “atuais 36 comboios de 400 metros para 51 de 750 metros”, entre outras vertentes.

Este projeto fica igualmente preparado para, no futuro, permitir a instalação de bitola da União Internacional dos Caminhos-de-Ferro (UIC), mas apenas quando a rede espanhola mudar da bitola ibérica para a bitola europeia.