Pedro Nuno Santos falava numa audição parlamentar, a pedido do PCP, sobre os despejos e demolições no bairro da Quinta da Lage, no concelho da Amadora, no distrito de Lisboa.

“Nós vamos dar toda a informação que temos sobre o funcionamento e sobre as formas da Associação poder participar no programa 1.º Direito”, realçou o ministro, indicando que todas as famílias “recenseadas até abril têm garantia de habitação”.

O programa 1.º Direito, destinado a pessoas sem recursos para aceder ao mercado habitacional, deverá apoiar 6.166 fogos (casas) até 2020, em vez dos anteriormente previstos 8.000, segundo o Programa de Estabilidade 2019-2023.

De acordo com Pedro Nuno Santos, nenhuma família foi despejada contra a sua vontade e sem habitação garantida, respondendo, assim, à deputada do PCP Rita Rato, que disse ter assistido a dois casos de despejo sem alternativa para os moradores.