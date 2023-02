A polémica sobre o Hospital Militar de Belém, cujo custo de reconversão passou de uns iniciais 750 mil euros para 3,2 milhões, continua a fazer correr tinta e esta terça-feira foi a vez do deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, ter confrontado a ministra da Defesa Nacional com esta situação.

Em resposta ao deputado da oposição, Helena Carreiras confirmou que parte dessa verba irá ser reposta pelo governo de António Costa.

“Essas verbas, que foram utilizadas da Lei de Infraestruturas Militares, e não deveriam ter sido, vão ser repostas. Essa informação já dada e é aquilo que vamos fazer. Até ao final deste ano vai ser possível repor desde já um quantitativo de um milhão e 600 mil euros a partir de verbas próprias da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional e há um plano para a reposição do restante montante”, disse a ministra.

Helena Carreiras foi também confrontado sobre a possibilidade da realização de mais obras neste imóvel, tendo descartado as mesmas. “Não estamos a prever fazer mais investimentos, mas olhar para as soluções que nos permitam rentabilizá-lo e adequá-lo da melhor maneira”, disse.