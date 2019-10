“Este é um Governo que traz consigo também uma grande nota de esperança, sobretudo resultante da expetativa quanto ao contributo que, certamente, dará para as respostas que o país, no seu todo, terá de construir para desafios como mais e melhor emprego, mais e melhor coesão nas suas diversas vertentes, mais e melhores respostas dos serviços públicos e assim sucessivamente em tantas e tantas áreas em que o trabalho do Governo e das entidades públicas pode, e deve, constituir a diferença para melhor na vida dos cidadãos”, sublinha Vasco Cordeiro.

Numa nota enviada às redações, o chefe do executivo açoriano, socialista, realça que “há uma liderança, há uma equipa".

"E, dentro em breve, nos prazos legais, conheceremos o Programa do XXII Governo da República, o qual, naturalmente, resultará dos compromissos que os portugueses sufragaram por maioria", afirmou ainda Vasco Cordeiro.

Para Vasco Cordeiro, "concluída essa fase de formalização da entrada em funções do novo Governo da República, estarão reunidas todas as condições para, no que se refere aos Açores e em articulação com o Governo Regional, prosseguir o trabalho de resolução de matérias como a melhoria das condições dos serviços do Estado na Região, as questões relativas à Base das Lajes ou até a preparação do novo período de programação financeira de apoio, sem esquecer situações urgentes, como o apoio à reconstrução de infraestruturas destruídas pelo furacão Lorenzo”.