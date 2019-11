Uma mulher grávida de oito meses viu-se sozinha à noite na A89, na área de serviço de Arveyres, em França, no dia 11 de novembro, depois de um autocarro ter saído da estação de serviço sem ela, conta a rádio France Bleu. A notícia foi apenas divulgada esta semana.

A mulher ficou sem documentos nem bagagem e não falava francês. Contudo, as autoridades conseguiram ajudá-la e interceptaram o veículo 137 km depois. Após fazer esse percurso no carro da polícia, a mulher conseguiu voltar a entrar no autocarro, já nas portagens de Thenon, em Dordonha.

A Gendarmerie de la Dordogne partilhou o sucedido no Facebook, contando o episódio.

O autocarro fazia a ligação entre Madrid, Espanha, e Brive-la-Gaillarde, França. A mulher conseguiu chegar ao destino.