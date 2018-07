As autoridades gregas acusaram a rede de divulgar notícias falsas com o objetivo de "minar o moral daqueles que lutam para reduzir as consequências de uma catástrofe sem precedentes", referindo-se ao fogo que já provocou 82 mortes e 187 feridos, 11 destes em estado crítico, nos últimos dias.

"A Skai mostrou que continua fiel à sua tradição de provocação. Não vamos acompanhá-la neste caminho", acrescentou o Executivo num comunicado.

Os dois partidos da coligação do Governo, o Syriza (esquerda) e os nacionalistas Gregos Independentes uniram-se ao boicote.