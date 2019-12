“Concordamos que Sarraj não tem muito provavelmente o mandato para assinar [dois acordos com a Turquia] e que funcionam como um fator de desestabilização na região”, considerou Dendias após a reunião. “Também concordamos [com Shoukry] em acelerar as conversações entre equipas de peritos para definir e delinear zonas económicas exclusivas entre a Grécia e o Egito”, acrescentou.

Enquanto a Grécia e o Egito possuem fronteiras marítimas entre si, como sucede entre a Grécia e a Turquia, a Líbia encontra-se geograficamente afastada da Turquia e as águas entre os dois países são na maioria ocupadas pelas que fluem entre a Grécia e o Egito.

O acordo Turquia-Líbia contribuiu para aumentar a tensão na região e quando persiste a disputa entre Ancara e os seus vizinhos Grécia, Chipre e Egito em torno dos direitos de prospeção de petróleo e gás no Mediterrâneo oriental.

A Turquia não reconhece Chipre enquanto Estado, mas legitimou a autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN) — o único país que tomou essa decisão –, e promove prospeções exploratórias de gás em águas onde a República de Chipre, a parte da ilha reconhecida internacionalmente, possui direitos económicos exclusivos.

Ancara argumenta que está a defender os seus direitos e dos cipriotas turcos no acesso às reservas regionais de energia.

A Nova Democracia (ND), o partido da direita grega, promoveu entre sexta-feira e hoje o seu XIII congresso que pretende ser um “ponto de referência” para uma identidade adaptada aos novos tempos, após o seu convincente regresso ao poder.

O conclave dos conservadores gregos decorreu em ambiente de confiança reforçada na sequência das legislativas de 07 de julho, que lhes garantiram maioria absoluta, após quatro anos de oposição na sequência da vitória do partido de esquerda Syriza em janeiro de 2015, em plena “crise da dívida” e de severa austeridade gerida por governos muito impopulares apoiados pela ND.

Sob o lema “O futuro começa agora”, os debates foram centrados em dois vetores fundamentais: “Com autoconfiança nacional vencemos as batalhas contra o populismo” e “Política para os cidadãos: respondemos aos desafios do mundo atual que afetam as nossas vidas”.

O primeiro painel contou com a participação do eurodeputado do PSD Paulo Rangel, recentemente eleito um dos vice-presidentes do Partido Popular Europeu, o agrupamento da direita conservadora no Parlamento Europeu.