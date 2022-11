"O pedido de socorro salientou que há 400-500 pessoas a bordo", disse um porta-voz da guarda costeira à AFP, acrescentando que a operação foi prejudicada por ventos fortes.

"Podemos ver o barco, está à deriva, há um grande número de pessoas a bordo", acrescentou.

A guarda costeira disse que recebeu o pedido de socorro pouco depois da meia-noite de segunda-feira. Dois cargueiros próximos, um navio-tanque e dois barcos de pesca italianos prestaram assistência.

Por causa das patrulhas reforçadas da guarda costeira grega e da agência fronteiriça da UE Frontex no Mar Egeu, os contrabandistas de migrantes estão a utilizar cada vez mais a rota mais longa e perigosa ao sul de Creta, dizem autoridades gregas.

"Oitenta por cento dos fluxos da Turquia vão diretos para a Itália", disse o ministro da Migração, Notis Mitarachi, à Skai TV na semana passada.

No mês passado, um dos veleiros que levaria 95 pessoas a bordo afundou na ilha de Kythira, ao sul da península do Peloponeso. Pelo menos oito pessoas morreram e os sobreviventes - principalmente do Iraque, Irã e Afeganistão - foram transportados em segurança para terra.

Grécia, Itália e Espanha estão entre os países usados ​​por pessoas que fogem da África e do Oriente Médio à procura de segurança e melhores condições de vida na União Europeia.

A guarda costeira grega disse que resgatou cerca de 1.500 pessoas nos primeiros oito meses do ano, em comparação com menos de 600 no ano passado.

A Organização Internacional para as Migrações registou quase 2000 migrantes mortos e desaparecidos no Mar Mediterrâneo este ano.