O secretário-geral da Fesap, José Abraão, falava junto ao parlamento, onde uma delegação de dirigentes sindicais foi recebida pelo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando Negrão, a quem entregaram propostas de reformas na administração pública.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente sindical disse que a adesão à greve na área da saúde “foi a maior de sempre”, da ordem dos 90%, enquanto na justiça a adesão chegou esta manhã aos 60% e na educação obrigou ao fecho de mais de 1.500 escolas.

José Abraão destacou os principais motivos da greve de hoje, como o aumento de 0,3% nos salários, que diz ser “claramente ofensivo”, ou o “problema das carreiras”, e explicou que a greve pretende “exigir” ao Governo uma negociação.

“Felizmente vai haver uma reunião da central sindical UGT com o Governo no próximo dia 05, um dia antes da aprovação final global do Orçamento do Estado”, afirmou o sindicalista, depois de ter defendido que “não bastará agora o Governo dizer que poderá equacionar um possível aumento extraordinário” para valorizar aqueles que menos ganham.

“Ao que sabemos não há proposta nenhuma em cima da mesa, mas continua a ser manifestamente insuficiente o aumento de 0,3%”, acrescentou, defendendo que na reunião de dia 05 os sindicatos querem que “sejam abertas portas, caminhos, para a negociação com compromissos sérios”, e “respostas claras e concretas” às questões das carreiras profissionais, entre outras.