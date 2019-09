Nas escolas básicas e secundárias, os alunos estão também a mobilizar-se.

As manifestações foram convocadas para o período da tarde para que possa participar um maior número de pessoas.

Em Lisboa, a concentração está marcada para o Cais do Sodré, às 15:00, de onde os manifestantes desfilarão para o Rossio.

Em Sines, a manifestação está agendada para as 17:00, no Jardim das Descobertas. A mesma hora escolhida para a mobilização em Coimbra, do Largo D. Dinis para a Câmara Municipal.

Esta foi também a hora escolhida para uma vigília pelo Sado, em Setúbal, na Praça do Bocage.

Da Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, ao Instituto Superior Técnico, em Lisboa, os jovens mobilizam-se pelo clima.

Ao longo da semana decorreram iniciativas associadas ao tema um pouco por todo o país, desde palestras, a sessões de cinema, exposições, vigílias, e outros eventos de caráter simbólico, como o que está previsto para Tomar na sexta-feira, onde dezenas de funcionários do município e outros cidadãos vão limpar vários espaços da cidade.

Viana do Castelo, Aveiro, Braga, Vila Pouca de Aguiar, Castro Verde, Sines, Chaves, Coimbra, Porto, Guarda, Guimarães, Lagos e Leiria estão entre as localidades que aderiram.