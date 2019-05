“Com o aquecimento global em volta de 1°, desde a revolução industrial, já estamos a ver o impacto severo das mudanças climáticas nas pessoas, em termos de condições climáticas extremas, como secas, cheias, aumento do nível do mar, tempestades devastadoras e incêndios violentos. A crise climática está a atingir proporções sem precedentes. A urgência, portanto, não poderia ser maior”, refere o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé).

Esta posição surge numa mensagem do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral dirigida à comunidade científica por ocasião do 4.º aniversário da encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco, um texto que propõe uma ecologia integral.

A Carta Encíclica foi publicada em 2015 e pretendia encorajar o trabalho que levou ao histórico Acordo de Paris sobre o clima, visando manter a temperatura média da superfície do planeta abaixo dos 2º celsius.

Para o Vaticano, o limiar de 1,5° C é um limiar físico crítico, pois ainda permitiria evitar muitos impactos destrutivos das alterações climáticas provocadas pelo Homem, tais como a regressão das principais camadas de gelo e a destruição da maior parte dos recifes de coral tropicais, protegendo “a casa comum”.

Mas 1,5º C é também para o Vaticano um limiar moral uma vez que é a última oportunidade para salvar os países e os milhões de pessoas vulneráveis nas regiões costeiras, e um limiar religioso porque o mundo que está a ser destruído “é o dom de Deus para a Humanidade”.