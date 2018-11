A ministra comentava a greve dos enfermeiros à saída da cerimónia do juramento de Hipócrates dos médicos recém-formados, que hoje decorreu na Aula Magna, em Lisboa, escusando-se a fazer mais comentários por estar a aguardar um parecer jurídico pedido pelo Ministério da Saúde ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre os termos da greve.

“O Serviço Nacional de Saúde (SNS), e o Ministério da Saúde em primeira mão, o que procuraram foi obter e pediram já um pedido de parecer ao conselho consultivo da PGR sobre os termos desta greve. Não será correto referir-me a esse tema mais do que aquilo que acabei de referir na medida em que se aguarda esse parecer. Toda esta atividade assistencial que agora está a ser cancelada terá que ser reprogramada em primeira mão no contexto do SNS e o quanto antes”, disse Marta Temido, quando questionada se o recurso aos privados seria a solução a adotar para resolver o avolumar de cirurgias adiadas.

A ministra voltou a afirmar a preocupação do Ministério da Saúde “com a forma agressiva” como esta greve “resulta na prática”, ou seja, a atividade de cirurgias programadas em alguns dos maiores hospitais do país, defendendo ainda que o protesto em curso “é bastante lesivo da imagem do funcionamento do SNS”.

“Estamos preocupados com essa circunstância. Não deixamos de considerar que os fundamentos desta greve nos oferecem algumas reservas, na medida em que, como é sabido, o Governo fez uma proposta às estruturas sindicais representativas dos enfermeiros que consideramos uma boa proposta. Consideramos até uma muito boa proposta, na medida em que corresponde a alguns dos aspetos que os enfermeiros vinham reclamando desde há longos meses”, disse a ministra, referindo, por exemplo, a inclusão do grau de especialista na proposta de carreira do executivo.

Ainda que reconhecendo a justiça de algumas das reivindicações dos sindicatos de enfermeiros, Marta Temido manifestou a frustração por nem todas as estruturas sindicais “entenderem integralmente aquilo que é o esforço do Governo em responder às suas reivindicações”.