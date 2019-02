Ana Rita Cavaco falava aos jornalistas na sede da Ordem, em Lisboa, depois de se ter reunido com enfermeiros-diretores dos hospitais onde decorre desde 31 de janeiro, e até ao fim de fevereiro, a 'greve cirúrgica' dos enfermeiros.

No final da reunião, os enfermeiros-diretores optaram por sair das instalações da Ordem sem prestar declarações à imprensa.

A bastonária afirmou, referindo-se aos hospitais abrangidos pela paralisação, que "não há nenhuma infração que os enfermeiros-diretores possam reportar à Ordem" e, "não havendo violação dos serviços mínimos, à Ordem não lhe compete abrir inquéritos disciplinares".

"Não tem matéria para o fazer", frisou Ana Rita Cavaco, alegando que pela primeira vez "houve uma orientação" da tutela de "como os hospitais se deviam comportar" durante a greve.

A bastonária mencionou, sem concretizar se essa orientação foi cumprida em algum hospital, um 'email' da chefe de gabinete da ministra da Saúde que, "no limite, pede para que sejam escalados 100 por cento dos enfermeiros".

Sobre os efeitos da paralisação nas listas de espera de cirurgias, Ana Rita Cavaco disse que "a greve inicia-se já com um problema grave de listas de espera".

"Esta greve tem um efeito: hoje, o serviço nos blocos operatórios é muito melhor organizado, há mais produção cirúrgica", defendeu, sem enumerar as cirurgias que foram realizadas ou adiadas desde que a greve está em curso.

Na reunião com a bastonária estiveram igualmente representantes sindicais e do movimento de enfermeiros "Greve Cirúrgica", que, em declarações aos jornalistas, prometeram, sem especificar, "novas formas de luta" caso as reivindicações dos enfermeiros não sejam atendidas.