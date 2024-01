Trabalhadores de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária cumprem hoje mais um dia de greve por melhores condições de trabalho e vencimentos, a terceira deste ano.

Segundo dados enviados pela CP à agência Lusa, no serviço de longo curso foram suprimidos nove comboios, de 13 programados, enquanto no regional não se realizaram 35 composições de 67 estimadas.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidos 45 comboios de 115 estimados, no Porto não se realizaram 20 de 53 e, em Coimbra, de sete programados não circularam quatro.

Entre as 0:00 e as 8:00 foram efetuados 142 comboios, acima dos 106 definidos como serviços mínimos, quatro dos quais no serviço de longo curso, 32 no regional, 70 nos urbanos de Lisboa, 33 nos urbanos do Porto e três em Coimbra.

De acordo com a CP, aos clientes que tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional será permitido “o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

No último dia de greve, em 4 de janeiro, foram suprimidos 781 comboios, de 1.088 programados (71,8% suprimidos), entre as 0:00 e as 19:00, e em 2 de janeiro à supressão de 798 comboios, de um total de 1.086 estimados, tendo sido cumpridos apenas os serviços mínimos até às 19:00, adiantou a CP.