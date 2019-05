Numa resposta enviada à Lusa, a empresa avançou que todos os mestres (21 trabalhadores) aderiram à paralisação parcial, de três horas por turno, o que coincide com a informação dada esta manhã pela Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

Segundo a Soflusa, o serviço está a funcionar com perturbações e, entre as 05:50 e as 09:15, “foram suprimidas 40 carreiras”.

Já na quinta-feira, a empresa tinha admitido que as ligações entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa, iriam estar condicionadas no período de greve, hoje e sexta-feira, funcionando apenas entre a 00:00 e a 01:30, às 05:05, das 09:30 às 17:45 e das 22:00 às 23:30.

No entanto, nestes períodos serão suprimidas ligações adicionais em ambos os terminais, entre as 14:55 e as 17:45, segundo comunicado divulgado na sua página da internet.

De acordo com Carlos Costa, da Fectrans, hoje o ambiente manteve-se tranquilo nos terminais fluviais e “não existiu qualquer conflito” com os passageiros.

Também José Encarnação, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro, disse à Lusa que “não houve confusão”, apesar de, pouco antes das 09:30, se encontrarem no local “mais de 500 pessoas” a aguardar a primeira ligação.

“Começa a aproximar-se agora a hora do início da primeira carreira, às 09:30, mas não houve confusão porque uma grande parte das pessoas estavam informadas e foram encontrando alternativas”, afirmou.