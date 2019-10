Antonino Dias, tem rejeitado as pretensões destes cidadãos de Abrantes, que constituíram o MOSAR-CJG, e que tem apelado à reintegração do padre José da Graça, e nomeou o padre António Castanheira, de Alcains, para o substituir, tendo hoje tomado posse na Igreja de São Vicente enquanto Administrador Paroquial "sede plena" das paróquias que pertenciam ao antigo padre.

O processo de suspensão do padre José da Graça decorre da sua condenação, em 12 de junho, a cinco anos de prisão, com pena suspensa por igual período, pelos crimes de burla qualificada, burla tributária e falsificação de documentos, num esquema que terá lesado o Estado em cerca de 200 mil euros, através do Centro Social Interparoquial de Abrantes, instituição da qual era presidente.

O porta-voz do grupo de cidadãos disse ter colocado junto da diocese a "possibilidade" de o padre Castanheira "vir [para Abrantes] e trabalhar em conjunto com o cónego José da Graça, posição que o Bispo rejeitou de imediato", dando ainda conta de que, "esgotadas que foram as vias negociais (...) ao MOSAR-CJG não restava outra via senão acompanhar e apoiar, como sempre, a decisão do reverendo cónego José da Graça nas petições apresentadas e no recurso interposto para a Congregação do Clero, em Roma".

Nestas circunstâncias, e enquanto se aguarda a resposta ao recurso instruído para a Congregação do Clero, o cónego José da Graça não perde o título de pároco nem o bispo pode nomear outro, mas deixa de ter qualquer responsabilidade nas paróquias em causa.

Neste contexto, o bispo diocesano anunciou a 15 de outubro, em comunicado, a nomeação de um Administrador Paroquial "sede plena" para as Paróquias de São Vicente e de São João, do Concelho e Arciprestado de Abrantes, precisamente o padre António Castanheira, ficando com os mesmos direitos e deveres de Pároco, até à resolução final do recurso hierárquico interposto.

Nessa mesma informação publicada na página 'online' da diocese, o bispo Antonino Dias deu conta dos problemas jurídicos em curso e da suspensão das eucaristias deste domingo nas paróquias de Abrantes, dia em que decorreu uma única celebração na Igreja de São Vicente, ao final da tarde, e em que o vigário geral da diocese, monsenhor Paulo Dias, apresentou o padre António Castanheira à comunidade, perante uma igreja repleta.