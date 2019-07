Em declarações à Lusa, por telefone, o major-general da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) Mariano Nhungue acusou o líder do partido Ossufo Momade de estar ao serviço do governo, da Frente de Libertação de Moçambique, violando o espírito dos acordos de paz celebrados pelo líder histórico do partido, Afonso Dhlakama, falecido em 2018.

“Se o governo não souber resolver este problema há guerra aqui em Moçambique” alertou Mariano Nhungue, adiantando que marginalizar o grupo “é colocar em causa a democracia”.

O grupo pediu também à ONU, ao grupo de mediadores da comunidade internacional e aos religiosos que usem a “sua experiência e influência para ajudar Moçambique”.

Segundo o militar, que se apresenta como líder da junta militar, o grupo desarmou a guarda de Ossufo Momade no seu esconderijo na Gorongosa, para “forçar a paragem” do diálogo com o governo.

Nos próximos dias, a junta irá indicar um novo nome para prosseguir com as negociações de paz em nome da Renamo.