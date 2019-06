“No ano passado, por esta altura, disse ao primeiro-ministro que podia dormir descansado, agora digo exatamente o mesmo. Seguro 100% não é possível, ninguém pode dizer que não vai haver quebras, é impossível garantir, mas que o sistema está muito mais resistente do que estava em 2017 não tenho dúvida nenhuma”, disse aos jornalistas o presidente do grupo de trabalho.

Carlos Salema, que é também presidente do Instituto de Telecomunicações, falava aos jornalistas após o grupo de trabalho criado pelo Governo para apresentar as soluções tecnológicas para as comunicações de emergência em Portugal a partir de 1 de julho de 2021, quando termina o atual contrato do SIRESP, ser ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a pedido do PCP.

Aos deputados, o grupo de trabalho apresentou as conclusões do relatório que elaboraram e no qual apontam recomendações ao Governo e melhorias que devem ser feitas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP)e que no total implicam um investimento entre 20 a 25 milhões de euros.

Estas alterações de fundo na rede permitiriam um SIRESP mais seguro e menos dependente da Altice e Motorola.

De acordo com o grupo de trabalho, a “rede deve ser robusta, redundante e resiliente” e, por isso, “a cadeia de fornecimento, deve ser assegurada por fornecedores de confiança e evitando a dependência de um único fornecedor”, como acontece atualmente (Altice e Motorola)”.

Estes técnicos defendem também que o Estado desista de usar as estruturas da Altice e prefira infraestruturas próprias.