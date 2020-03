“A suspensão, de efeito imediato e até 24 de março de 2020, abrange atividades letivas presenciais, provas académicas, eventos e atendimento”, refere o grupo de ensino superior, em comunicado divulgado na noite de terça-feira.

A medida aplica-se às seguintes instituições: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, IPLUSO – Instituto Politécnico da Lusofonia, em Lisboa, Universidade Lusófona do Porto, Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Gaia e Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

“Para já, e uma vez que se inserem em regiões do país onde não foram detetados casos suspeitos de contágio pelo novo coronavírus, mantêm-se em funcionamento o Instituto Superior Dom Dinis, na Marinha Grande, o Instituto Superior de Gestão e Administração de Leiria e o Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém”, indica a nota.

As medidas tomadas “inserem-se no plano de contingência do Grupo Lusófona e serão reavaliadas conforme a necessidade e a evolução da situação” acrescenta, sublinhando que “a prioridade é a segurança” da comunidade académica, que “será devida e atempadamente informada, caso a situação se altere”.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se no caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo Governo italiano ao Norte do país foi alargada a toda a Itália.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Segundo a DGS, há ainda 667 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.