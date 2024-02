De acordo com o IPMA, nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que constituem o grupo Oriental do arquipélago, o aviso amarelo para chuva que poderá ser forte vai vigorar entre as 17:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa) e as 5:00 locais de domingo (6:00 em Lisboa).

O IPMA tinha emitido aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo (grupo Ocidental), até às 17:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa), tendo em conta as previsões de agitação marítima, com ondas de oeste (W).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.