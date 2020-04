O 360hyper.pt vai disponibilizar “mais de 5.000 produtos das principais gamas: mercearia, frescos, congelados, produtos de higiene pessoal e para o lar, bebidas e puericultura”, de acordo com um comunicado enviado pela empresa especialista em ‘e-commerce’.

Aos clientes, a empresa oferece opções de entrega entre três horas e três dias.

“Esta é uma solução única no mercado português e de especial importância no contexto que todos vivem”, consideram os promotores do projeto, que surge numa altura em que as saídas de casa devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para prevenção de contágio por covid-19.

“Queremos que os nossos clientes tenham a oportunidade de realizar as suas compras de manhã, comodamente e em segurança na sua casa, e que as possam receber antes de almoço”, garante o presidente executivo do 360hyper.pt, Sérgio Vieira.

No entanto, para já, as entregas são efetuadas apenas na zona da Grande Lisboa, numa área que abrange 50 quilómetros, mas o grupo espera conseguir fazer chegar as encomendas a “praticamente todo o país”, com exceção das ilhas, no prazo de duas semanas.