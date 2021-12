Para o grupo ocidental (Flores e Covo) o aviso amarelo, por causa do vento, vai estar em vigor entre as 09:00 de domingo e as 09:00 de segunda-feira.

Flores e Corvo vão estar ainda sob aviso amarelo, devido às previsões de agitação marítima, com ondas de seis a sete metros, entre as 00:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira.

Quanto às ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) já estão sob aviso amarelo, por causa das previsões de chuva, por vezes forte, uma situação que se prevê manter até às 06:00 de domingo.

o IPMA emitiu também aviso amarelo para aquelas cinco ilhas do grupo Central por causa do vento entre as 00:00 e as 12:00 de domingo.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.