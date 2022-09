Um dos guardas em vigília junto ao caixão de Isabel II, em Westminster, desmaiou na noite de ontem.

Nas imagens partilhadas em direto pela BBC é possível ver-se o homem, vestido de preto e a segurar um bastão cerimonial, a cambalear momentos antes de cair.

Funcionários no local apressaram-se a socorrer o homem. A BBC suspendeu o vídeo por instantes devido ao sucedido.

De recordar que os guardas são obrigados a permanecer completamente imóveis em redor do catafalco onde está a urna. Apesar de rodarem as suas posições de 20 em 20 minutos, permanecem cerca de seis horas em pé.

Até ao momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do guarda.

Isabel II morreu a 8 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido.

A urna da monarca encontra-se em câmara ardente no Palácio de Westminster até ao funeral de Estado na segunda-feira na Abadia de Westminster, também em Londres.I

Durante os próximos quatro dias, o salão onde está colocada a urna estará aberto ao público 24 horas por dia.

Após a morte da monarca, o filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.