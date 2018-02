Também no EPL, a 10 de fevereiro, registaram-se distúrbios provocados por reclusos em resultado do encurtamento do período das visitas, motivado pela recusa de guardas prisionais em prolongar o seu horário de trabalho, das 16:00 às 19:00.

A greve, que se prolonga até 28 de fevereiro, vai afetar todo o serviço prestado entre as 16:00 e as 19:00, como visitas, estando “só garantido a segurança”, disse à Lusa o presidente do sindicato.

Segundo o novo horário de trabalho, três equipas de guardas prisionais estão ao serviço entre as 08:00 e as 16:00, que são depois rendidas por uma até às 00:00 e por outra até às 08:00.

No período entre as 16:00 e as 19:00, que coincide com o horário das visitas, alimentação, medicação e entrada dos reclusos nas celas, os guardas prisionais têm de estender o seu horário de trabalho através da realização de horas extraordinárias pagas.

Num ofício enviado na semana passada à ministra da Justiça sobre o EPL, o sindicato denuncia que as torres de vigia estão desativadas, as alas ou zonas prisionais estão em piloto automático, ou seja, sem guardas, diligências diárias adiadas e outras feitas com um número insuficiente de guardas, visitas caóticas e postos desguarnecidos ou sem guardas.

O sindicato indica também que se verifica, durante o dia, a circulação de armas pelo EPL e que existem muitas falhas de segurança que estão a ser percebidas pelos reclusos.