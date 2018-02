Em causa está o diferendo que opõe os guardas prisionais e o diretor-geral relativamente à aplicação do novo horário, em vigor desde 02 de janeiro em seis estabelecimentos prisionais.

A vigília, que se realiza entre as 11:00 e as 14:00, ocorre depois de no sábado terem acontecido distúrbios no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) em resultado do encurtamento do período das visitas, motivado pela recusa de guardas prisionais em prolongar o seu horário de trabalho, entre as 16:00 e as 19:00.

Segundo fonte ligada ao EPL, os reclusos partiram caixotes do lixo, deitaram a comida para o chão, vandalizaram o refeitório à hora de jantar, tendo sido necessário chamar à cadeia o grupo de intervenção policial dos serviços prisionais.

Alguns reclusos chegaram a incendiar caixotes do lixo, adiantou a fonte.

Na quarta-feira, a ministra da Justiça manifestou a intenção de dialogar com os sindicatos da guarda prisional para encontrar uma “plataforma de entendimento” sobre a questão do horário de trabalho, por forma a evitar incidentes que são “maus para todos”.