"Somos muito maltratados pelo diretor geral. Há uma perseguição feroz sem perceber como trabalhamos e em que condições é que trabalhamos. A ministra da Justiça tem empurrado para a frente e tem dito inverdades na comissão parlamentar ao dizer que o novo horário foi aprovado com os sindicatos. Não foi. Foi imposto pela Direção-Geral. É um horário que vem pôr em causa a segurança. Cada vez estamos mais sozinhos e há mais torres sem guardas. Preocupa-nos. Estamos no terreno a viver este drama", disse a Marcelo Rebelo de Sousa o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves.

Convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, a concentração reúne profissionais de vários estabelecimentos prisionais e decorre à porta da ala feminina do equipamento de Santa Cruz do Bispo, enquanto no interior o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa visita as instalações.

O chefe de Estado chegou de carro cerca das 11:30, tendo-se dirigido de imediato ao local onde os guardas prisionais estão concentrados com faixas que dizem: "O Corpo de Guardas Prisional saúda o Presidente da República" ou "Apelamos ao seu afeto para os problemas dos Guardas Prisionais", bem como "Guardas Prisionais - Aprisionados".

O dirigente sindical referiu ainda que o novo horário "não vai evitar as fugas, as agressões, e a circulação de telemóveis": "Com este horário vai haver uma redução significativa porque não vai haver guardas", assegurou.