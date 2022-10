O Ministério da Cultura da Ucrânia denunciou hoje o assassínio do diretor da Orquestra Filarmónica de Kherson, Yuri Kerpatenko, por alegadamente se ter negado a cooperar com as tropas russas naquela região, anexada por Moscovo.

De acordo com informações de meios de comunicação social ucranianos, mencionados pela agência Efe, Kerpatenko foi executado em sua casa por soldados russos, no sábado. As autoridades pró-russas de Kherson, no norte da também anexada península da Crimeia, organizaram um concerto no dia 01 de outubro para celebrar o "restabelecimento da paz" na região. Kerpatenko, que era titular da filarmónica desde 2004, negou-se categoricamente a colaborar nesse concerto, bem como a abandonar a cidade recentemente anexada pela Rússia. À notícia da presumida execução do diretor da orquestra seguiram-se condenações de vários governos europeus, como a Alemanha, cuja ministra da Cultura, Claudia Roth, expressou o seu assombro pelo propósito do Presidente russo, Vladimir Putin, "e os seus algozes", de quererem "destruir a cultura e a identidade ucranianas". A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano, desencadeando uma guerra que mergulhou a Europa naquela que é considerada a mais grave crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.