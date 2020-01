A decisão de retirar a terceira estrela do Guia Michelin de França, que será apresentado no próximo dia 27, foi comunicada pessoalmente pelo diretor dos guias Michelin, Gwendal Poullenec, que se deslocou esta quinta-feira a Lyon para se reunir com a equipa do restaurante, localizado em Collonges, leste de França.

“A mesa continua a ser excelente, mas de acordo com o resultado das experiências dos inspetores da Guia Michelin durante 2019, o restaurante não está ao nível da terceira estrela”, afirmou à emissora “France Info”, citada pela agência Efe, a diretora de comunicação da publicação, Elisabeth Ancelin, depois de a notícia ter sido avançada pelo semanário “Le Point”.

“Nós devemos ser justos para com os nossos clientes. (…) O Guia Michelin é feito para aqueles que vão ao restaurante”, comentou.

Num comunicado publicado hoje de manhã na sua página oficial da rede social Facebook, assinado pela família Bocuse, Vincent le Roux (diretor) e a equipa do restaurante, o restaurante confirma a perda da terceira estrela, que foi anunciada a “10 dias do lançamento oficial do Guia Michelin e pela primeira vez na história”.

“Apesar de estarmos abalados com o julgamento dos inspetores, há uma coisa que esperamos nunca perder, e que é a alma do senhor Paul. Paul Bocuse foi um visionário, um homem livre, uma força da natureza, e é neste espírito que construímos a nova experiência que temos vindo a orquestrar desde outubro de 2019″, lê-se no comunicado.