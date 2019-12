As filas à porta do estacionamento dos centros comerciais não enganam. Mesmo aqueles que não têm fila têm nas montras, nos corredores e por todo o lado, os elementos que denunciam: aí estão as festas.

Com elas, vêm horários trocados nas carreiras, metros fechados e um monte de filmes nas televisões. Eis um guia para sobreviver a dois dias de alimentação exagerada (está bom tempo para uma caminhada pelas ruas desertas), ou de exacerbados sentimentos de pertença (porque não juntar-se a outras pessoas que não as mesmas de sempre?).

Na rua

Esta terça-feira, o IPMA prevê aguaceiros apenas para Viana do Castelo e Braga, no continente, e para Santa Cruz das Flores, Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada. No resto de território, ilhas incluídas, as previsões são de céu nublado a pouco nublado. As temperaturas oscilam dos 13º C, em Bragança, até aos 22º C no Funchal, com Lisboa a registar uma previsão de 17º C de máxima e o Porto com 20º C de máxima e 10º C de mínima.

Em resumo, na maior parte dos passeios na véspera de Natal não vai precisar de guarda-chuva. E se à meia-noite lhe oferecerem o dito chuço, ou uma gabardina impermeável, saiba que só se estiver em Viana do Castelo ou nos Açores terá oportunidade de os estrear.

As temperaturas no dia de Natal mantém-se praticamente inalteradas, segundo as previsões do IPMA, oscilando alguns graus nalguns distritos do território nacional.