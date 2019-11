“Eu continuo fiel aos ideais da paz, da democracia e da liberdade que sempre me nortearam e aceitarei quaisquer resultados que sejam publicados pelo órgão de gestão eleitoral, Comissão Nacional de Eleições”, afirmou José Mário Vaz, salientando antes o que considerou serem algumas irregularidades.

Algumas das irregularidades apontadas pelo Presidente cessante prendem-se com atraso no cumprimento de prazos eleitorais, nomeadamente publicação dos cadernos eleitorais e funcionamento das assembleias de voto, e de “terem aparecido urnas com votos previamente preenchidos”.

José Mário Vaz falava na sua sede de candidatura, onde fez uma declaração de cerca de 15 minutos, sem direito a perguntas.

“O presidente da CNE e a sua equipa na posse de todos os dados sabem perfeitamente quem realmente deveria estar nesta disputa da segunda volta”, referiu.

Na declaração, o Presidente cessante felicitou também todos os candidatos que participaram nas eleições domingo e desejou “boa sorte” aos dois que vão disputar a segunda volta, marcada para 29 de dezembro.

“Uma chamada de atenção do Presidente da República à comunidade internacional, apesar das irregularidades, aceito o resultado a fim de contribuir para a pacificação da sociedade”, notou.