Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, Guterres afirmou que nos seus encontros com Volodymyr Zelensky, com Recep Tayyip Erdogan e com Lavrov abordará o Acordo dos Cereais do Mar Negro, que se encontra suspenso por decisão de Moscovo.

"Na próxima semana irei receber o Presidente Zelensky, o Presidente Erdogan e o ministro Lavrov e, obviamente, esta questão (acordo dos cereais) estará na mesa das nossas discussões", disse o líder da Organização das Nações Unidas (ONU).

O ex-primeiro-ministro português frisou que se encontrará separadamente com cada um desses líderes.