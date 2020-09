“O início das negociações de paz intra-afegãs em Doha, entre a República Islâmica do Afeganistão e os talibãs, representa uma grande oportunidade para alcançar as antigas aspirações de paz para o povo” deste país, concluiu.

A cerimónia de abertura das negociações contou com a presença física do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, bem como de vários dirigentes e rebeldes afegãos, e também com a participação virtual de diversos ministros e chefes de Estado de vários países e dirigentes de organismos internacionais.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, saudou, na sua conta oficial na rede social Twitter, o início das negociações, que considerou “uma oportunidade histórica”.

“Devemos apoiar o Afeganistão nesta estrada longa e difícil”, disse, considerando que, “depois de décadas de conflito, estas conversações são a melhor oportunidade para a paz”.

Stoltenberg enfatizou que nos últimos 20 anos muito progresso foi feito no Afeganistão e enfatizou que as negociações devem preservar estas conquistas.

O dirigente está confiante de que estas negociações sirvam para “salvaguardar os direitos humanos de todos os afegãos, especialmente das mulheres, das crianças e das minorias, defender o estado de direito e garantir que o Afeganistão nunca mais seja um porto seguro para terroristas”, acrescentou.

Num outro comunicado, a Aliança Atlântica advertiu que os níveis de violência no país “permanecem inaceitavelmente altos e minam a confiança no processo de paz” e exortou as partes a honrarem os compromissos que assumirem neste processo de paz, adotando medidas para o fim da violência.

Sobre o seu papel no país, a NATO refere, sem detalhes, que “vai continuar as suas consultas” sobre a presença de tropas da Aliança, admitindo “ajustá-las” para apoiar o processo de paz, “se as condições o permitirem”.

O conflito afegão matou dezenas de milhares de pessoas, incluindo 2.400 soldados americanos, e forçou outros milhões a fugir.