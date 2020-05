“Em certos casos, a pandemia pode até encorajar os beligerantes de tirarem vantagem [da própria pandemia] ou de atacarem em força quando a atenção internacional está concentrada em outro lugar”, acrescentou Guterres, alertando para um potencial “aumento da violência”.

Em declarações feitas hoje a alguns jornalistas, o presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, indicou que as equipas daquela organização internacional estavam a constatar no terreno “a chegada aos campos de batalha de armas novas e ainda mais mortíferas”.

“Tem sido uma tendência constatada nos últimos anos” e em todos os cenários de guerra, do Saara ao Médio Oriente, do norte de África à Ucrânia, do Afeganistão às Filipinas, acrescentou Peter Maurer, mencionando o registo de uma quebra substancial no preço dos armamentos.

No relatório mais recente sobre a proteção das populações civis em conflitos armados, o secretário-geral da ONU indicou que poucos progressos foram alcançados em 2019.

Mais de 20.000 civis foram mortos ou feridos em dez conflitos em várias regiões do mundo: Afeganistão, República Centro-Africana, Iraque, Líbia, Nigéria, Somália, Sudão do Sul, Síria, Ucrânia e Iémen.

Este relatório só integra dados que as Nações Unidas tiveram capacidade de verificar.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP).

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.