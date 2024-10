António Guterres “reitera com urgência o seu apelo a todas as partes para que cessem todas as ações militares, incluindo em Gaza e no Líbano, para que envidem todos os esforços para evitar uma guerra regional generalizada e para que regressem à via da diplomacia”, lê-se na nota.

Israel anunciou hoje que tinha efetuado ataques “precisos e direcionados” no Irão em resposta ao ataque de 01 de outubro, visando em particular locais de produção de mísseis, enquanto Teerão relatou “danos limitados”.

Estes bombardeamentos têm como pano de fundo as tensões regionais exacerbadas no último ano pela guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, e as suas repercussões no vizinho Líbano, onde o exército israelita combate o Hezbollah.

Estes dois movimentos islamitas são aliados do Irão, que os arma e financia.

Em 01 de outubro, Teerão disparou cerca de 200 mísseis contra Israel, incluindo, pela primeira vez, vários mísseis hipersónicos.

Israel tinha prometido retaliar o Irão por este ataque.