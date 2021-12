O desfile dos Pais Natal Motard passou em algumas instituições de Setúbal, onde fez a oferta de prendas a crianças carenciadas.

O evento acontece também como oferta à população da cidade de Setúbal. "O Moto Clube de Setúbal convida a população de Setúbal a ir ver o nosso/vosso Desfile de Pais Natal (com algumas centenas de motas) no passeio junto dos nossos sítios de passagem ou das janelas das vossas casas e que nos possam “acenar/dizer adeus” com os vossos gorros de Pai Natal à nossa passagem", lia-se no convite no Facebook.