Segundo o comunicado hoje divulgado, "esta iniciativa enquadra-se no conjunto das soluções habitacionais disponibilizadas pelo Instituto para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado".

As candidaturas foram abertas a 3 de abril e incluem "habitações de tipologias T1 a T5, localizadas em Almada, Beja, Cascais, Lisboa, Montijo, Porto, Santarém, Santiago do Cacém, Vila Nova de Gaia e Vila Real".

"Os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais", é explicado.

Segundo o IHRU, "as habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 28 de abril, desde que preencham as condições de elegibilidade do Programa e os requisitos do Aviso de cada Concurso".

As informações sobre os concursos estão disponíveis online a partir de hoje — e podem ser consultadas aqui.